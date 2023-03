Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp: Yaşadığım hayat herkese ders olsun

2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi olan Sibel Demiralp'in acılarla dolu hayatı film oluyor. Birçok kez sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılan Demiralp, kalp krizi geçirdiğinde öldü sanıldı. Bir anda kalbinin tekrar çalışmasıyla hayata bağlanan Demiralp'a geçirdiği ağır kalp ameliyatı sonrası 3 aylık ömür biçildi. Kraliçe bu rahatsızlığından ötürü 10 yıldır çok zor günler geçiriyor. Evlenmek üzereyken ise ilk aşkını ani bir ölümle kaybetti. Daha sonra işadamlarına şantaj yapan bir çeteye üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bütün bunların ağır geldiği bedeni kanser şüphesiyle ameliyata alındı ve vücudundan 4 kilo tümör temizlendi.Yıllardır büyük zorluklara göğüs geren Sibel Demiralp, film projesiyle ilgili şunları konuştu: "Çok ağır dramlara rağmen hâlâ hayallerime, hayata tutunmaya çalışan bir kadınım. Gerek kötü insanlara, gerek kötü hastalıklara açtığım savaşlarla tüm dünyayı karşıma alacak bir güce sahibim. Küllerimden yeniden doğdum, asla pes etmedim, her ne yaşarsam yaşayayım hayata karşı dimdik ayakta durdum. Hayat hikayemden herkesin kendisine ders çıkarmasını istiyorum."