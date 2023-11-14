Güzellik merkezi kurşunlanan Banu Parlak onları işaret etmişti... Dilan Polat ve Engin Polat ifade verdi

Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak'ın Bahçeşehir 1'nci Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezi 1 Ekim'de sabahı saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüpheliler tarafından 2 kez kurşunlandı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 5 Ekim 2023'te yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, suç örgütüne üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.
CEZAEVİNDEN KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER
Yürütülen soruşturma kapsamında kurşunlama olayının azmettiricisi oldukları iddiasıyla Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda 11 gündür tutuklu bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat ifadeleri alınmak üzere dün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü. Şüpheliler jandarma eşliğinde cumhuriyet savcısının odasına götürüldü.
Engin Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi | Video
Yoğun güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat sırayla Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. İfadeye ilk olarak Engin Polat'ın babası Sezgin Polat girdi. Yaklaşıl 45 dakika ifade veren Polat'ın ardından oğlu Engin Polat ifadeye girdi. Yaklaşık 40 dakika ifade veren Engin Polat'ın ardından ise son olarak Dilan Polat ifadeye girdi. En uzun ifadeyi ise Dilan Polat verdi. Yaklaşık 1 saat ifade veren Dilan Polat'ın yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmediği öğrenilirken, "Kurşunlama olayıyla bir ilgimiz yok" dediği öğrenildi.
Şüpheliler ifadelerinin ardından, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi | Video