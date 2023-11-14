Güzellik merkezi kurşunlanan Banu Parlak onları işaret etmişti... Dilan Polat ve Engin Polat ifade verdi

Yoğun güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat sırayla Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. İfadeye ilk olarak Engin Polat'ın babası Sezgin Polat girdi. Yaklaşıl 45 dakika ifade veren Polat'ın ardından oğlu Engin Polat ifadeye girdi. Yaklaşık 40 dakika ifade veren Engin Polat'ın ardından ise son olarak Dilan Polat ifadeye girdi. En uzun ifadeyi ise Dilan Polat verdi. Yaklaşık 1 saat ifade veren Dilan Polat'ın yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmediği öğrenilirken, "Kurşunlama olayıyla bir ilgimiz yok" dediği öğrenildi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi | Video