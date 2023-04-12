Haberleri sildirdi ertelenen albümü çıkıyor

Selami Şahin, GÜNAYDIN'ın manşet yaptığı ve büyük ses getiren 'Etiler Şahini' haberi sonrası kolları sıvadı.Sanatçının, yoldan geçen kadınları ofisine davet ederek rahatsız ettiğini ortaya çıkaran haberimizin ardından pek çok kadın aynı duruma kendilerinin de maruz kaldığını itiraf etmişti. Ancak Şahin, bu haberlere erişim engeli getirtti.Sanatçı bu hamlesinin ardından ortaya çıkıp tekrar işbaşı yaptı. Şahin, klasikleşen şarkılarından oluşan 'Selami Şahin Tribute' projesini, hakkındaki olumsuz haberler nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.Sanatçı, bu projenin yakında çıkacağını açıkladı. Haziranda müzikseverlerle buluşacak albümde ünlüler Şahin şarkıları okuyacak.