Halaylı türkülü yılbaşı

Sahnelerin yükselen yıldızı Alya yılbaşına Çubuklu'da 400 kişilik bir grupla girdi. 2.5 saat sahnede kalan Alya, eğlenmeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu gece için yapımı bir ay süren özel bir elbise giyen Alya, şıklığı ile de göz kamaştırdı.Petek Dinçöz, yılbaşı gecesi Bursa'daki bir otelde verdiği konserle sevenlerinin karşısına çıktı. Gecede iki farklı elbise giyen sanatçı, performansına danslarıyla renk kattı.İsmail Özkan, Baltalimanı'nda konser verdi. Özkan, "Sezen Aksu'nun Yansın İstanbul şarkısıyla bütün listelerde bir numaraydım. Şarkıyı çok beğenerek dinliyordum ve bana nasip oldu söylemek" dedi. Amerika'da da sahneye çıkacağını söyleyen Özkan, "Kızım ile beraber 23 Nisan'da konser vereceğiz" diye konuştu.Arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi Özgür Alter, İstanbul sahnesindeydi. 3 saat performans sergileyen, sanatçı halaydan oyun havalarına, türküden arabeske kadar uzanan repertuvarıyla herkesi eğlendirdi.Yılbaşı sahnesine bordo ve siyah olmak üzere iki farklı ceketle kombinlenmiş smokinle çıkan Soner Arıca, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla İstanbullulara rüya gibi bir yılbaşı yaşattı.Yeni yılın ilk dakikasında yayınlanan yeni şarkısı 'Bi'yolu Olmalı'yı da ilk kez sahnede söyleyen sanatçı; savaşsız bir dünya, barış içinde geçireceğimiz bir yıl diledi.