Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programının 200. bölümünde, oyuncu Cem Kurtoğlu konuktu. Babası Haluk Kurtoğlu ve annesi Muazzez Kurtoğlu'nun izinden giderek, küçük yaştan itibaren oyunculukla ilgili olan Cem Kurtoğlu, "Öyle bir soyadı taşıyorsunuz ki, öyle ebeveynleriniz var ki gerçekten ustalar ve mesleklerine, hayatlarına, yaşam şekillerine hiçbir şekilde laf getirmemişler ve hep ön planda tutulmuş insanlar. Büyük bir sorumluluk. Başta bunun sıkıntısını çektim, özellikle okuldayken. 'Haluk'un oğlu' dediler. Sonra bunu unutman lazım dedim. Çünkü o zaman onlarla yarışmak gibi bir duruma girmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.