Yapay zeka Hande

Ünlü popçu Hande Yener, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında konser verdi. İki farklı iki siyah kostümle sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, sahne şovuyla sevenlerini büyüledi. Yener, aylar öncesinden hazırlandığı konserinde 150 kişilik ekiple çalıştı. 10 dansçısıyla yaklaşık 3 ay boyunca dans provası yapan Yener'in dansları büyük alkış aldı.Öte yandan dansçılar için 50 parçadan oluşan styling çalışması yapıldı. Teknolojinin sanatla buluştuğu konserde yapay zekayla üretilmiş Hande Yener robotları da dev ekranlarda seyirciyi karşıladı. Yener gecede 'Vazgeçtim' şarkısında sevgilisi Misha ile düet yaptı. Ünlü popçuyu izleyenler arasında 'Game of Thrones'un Kıbrıs asıllı İngiliz oyuncusu Tamer Hassan da vardı.