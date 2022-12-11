Hanımlar Rubato ile coştu

SEZEN Aksu şarkılarından oluşan 10 şarkılık yeni albümlerini piyasaya çıkaran Rubato grubu, Bahçeşehir'de sevenleriyle buluştu. Özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği gecede iki saat sahnede kalan grup, hayranlarından gelen istek şarkılara da yer verdi. Kısa bir süre önce Avustralya'da iki konser veren grup; yurt içi konserleri ile Belçika ve Hollanda konserlerinden sonra yılbaşı gecesi de Kıbrıs'ta sahne alacak. Yoğun bir konser programları olduğunu belirten Rubato, dur durak bilmeden şehir şehir, ülke ülke gezdiklerini ve yeni albümlerinin de çalışmalarına başladıklarını söyledi.