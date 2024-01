Hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor!

Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Tedavisi için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.Yoğun bakımda tedavi gören ve önemli bir kalp rahatsızlığı da bulunan Yengi, entübe edildi. 5 gündür hastanede yatan Ahmet Yengi'nin sağlık durumu düzelmeye başlasa da kalbiyle ilgili sorunundan dolayı hâlâ müşahede altında tutuluyor.Aşkın Nur Yengi hayati riski devam eden abisinin sağlık durumunu an be an takip ediyor. Son yıllarda sıkıntı olaylar yaşayan ünlü sanatçı, geçen yıl da Datça'da yaşayan annesi Samime Yengi'yi kalp ve organ yetmezliğinden kaybetmişti.