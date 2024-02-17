Hatıraya saygısızlığı oğlu yaptı biz değil

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, kendisinden izinsiz çekilen 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin durdurulması için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme 3,5 milyon teminat bedeliyle filmin yayınını yasaklamıştı. Karaca'nın avukatı Yasin Gökalp'tan yeni açıklama geldi. Karacanın oğlu Emrah Karaca'nın kamuoyunu yanılttığını belirten avukat açıklamasında 2023 yılı Ağustos ayından beri yapımcı şirketlere ve ilgili diğer taraflara yönelik yapılan uyarı ve ihtarlar sonuçsuz kaldığına ve ardından hukuki adımların atıldığına vurgu yaptı.Cem Karaca'nın mezarının açılması ve DNA testi talebi, müvekkilimiz İlkim Karaca tarafından değil, aksine bizzat Emrah Karaca tarafından yapılmış olup tüm bu hususlar mahkeme tutanakları ile sabittir.Filmin gişe rakamları ortada olup yapımcı şirketlerin kendi başarısızlıklarını tarafımıza yüklemeye çalışmalarını da kesinlikle kabul etmiyoruz. Sonuç olarak, Cem Karaca'nın eşi olan müvekkil İlkim Karaca, merhum sanatçımızın vefatından beri malum şahıslar tarafından kendisine yönelik yapılan psikolojik saldırılara karşı eşi Cem Karaca'ya olan sevgi ve saygısından dolayı sessiz kalmış ve ilk kez kanuni yoldan hakkını aramak için yola çıkmıştır.Gelinen son noktada öncelikle Cem Karaca'nın hatırasına yapılan saygısızlık ve dahi müvekkil İlkim Karaca'nın haklarına yönelik yapılan saldırı karşısında haklı olarak gerekli hukuki adımlar atılmıştır ve gerektiği takdirde atılmaya devam edilecektir.