Uzun yıllar şiir ve müzikle uğraşan Bülent Erkol hayalini gerçekleştirdi... Gerçek mesleği kadın kuaförlüğü olan Bülent Erkol'un, yolu ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ve fotoğraf sanatçısı, yönetmen Ali Eşitmez ile birleşince yıllardır kurduğu şarkıcılık hayali gerçek oldu. Ahmet Selçuk İlkan'ın, tam desteğini alan Bülent Erkol, yıllar önce Emel Sayın'ın seslendirdiği, sözü Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan 'Aradığın Aşkı Söyle Buldun mu?' adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu. Bundan sonra single'larına devam edeceğini söyleyen Erkol, "Herkes hayali peşinde koşsun. Ahmet Bey de sesime güvendi ve şarkısını bana teslim etti" diye konuştu.