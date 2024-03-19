Şarkıcı, oyuncu ve makyöz Suzan Kardeş, 5 Mayıs'ta 'Suzan'ın Hıdırellez Festivali' ile Maslak'ta bir kültür sanat merkezinde sahnede olacak. Sevenlerine unutulmaz bir Hıdırellez akşamı yaşatacak olan sanatçı, şunları söyledi: "32 yıl boyunca hiç ara vermeden yaptığım, benim Hıdırellez bahçem nihayet 'Hıdırellez Festivali' oluyor. Hayalim gerçek oldu. Sahnede orkestra arkadaşlarımla birlikte çok sürprizlerimiz olacak. Sahneme çok önemli sanatçı dostlarım katılacak. Herkesin anılarında kalacak bir etkinlik olacak."