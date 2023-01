Hayatı gerçekten anladığınızda egolardan arınıyorsunuz

Berk Oktay, atv'de yayınlanan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki rolüyle ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 20 yıllık ekran kariyerinde pek çok başarılı projeye imza atan ünlü oyuncu, hem kariyeri, hem sektör, hem de oynadığı diziyle ilgili Şamdan Plus dergisine iddialı açıklamalar yaptı.Pandemi sonrası 2022 yılı benim için çok güzel ve özel bir yıl oldu. Çok şükür, hem iş hem özel hayatımda çok mutlu oldum. 2023 yılı da umarım hepimiz için çok güzel geçer.Yaptığım her işe yeni doğan bir bebek gibi bakıyorum. 'Bir Küçük Gün Işığı' da öyle. Sağlıklı doğdu ve büyüyor. Başından beri çok emek verdiğim, üzerine çok titrediğim bir iş.Çok hayatın içinden bir karakter. Sadece biraz fazla arada sıkışmış bir adam. Bana çok benzemiyor. Bu kadar sıkışıklığın arasında benim tepkilerim çok daha farklı olurdu.Bu eleştiriler her zaman olur. Bizler insanların evlerine misafir oluyoruz ve eleştiriye açık olmak zorundayız. Çok göreceli bir iş yapıyoruz, tabii ki bu noktada beğenenler de beğenmeyenler de olacaktır. İyi, kötü her eleştiriyi sağlıklı bir biçimde değerlendirmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum.Benim hedefim yaptığım işin takdir görmesi ve izleyicimizin evine konuk olabilmekti. 20 yıllık ekran kariyerime baktığımda bunu başardığımı söyleyebilirim.Bunu hep söylerim; vicdan, merhamet ve empati.Tabii ki eşimden, anne ve babamdan. Yani ailemden.Aslında bunu daha önce de bir yerde söylemiştim, şimdi size de söyleyeyim; 23 rakamıyla acayip bir bağım var.Çok... Ama hayat da zaten bu değil mi? Bir şeyle uğraşırken kaçırdığınızı düşünüyorsunuz. Ama an için doğru olanı yapıyorsanız, bu sadece bir endişe olarak kalıyor.Eşim, işim, ailem ve köpeğimiz Gölge.Normalde çok dikkat eden biriyim ama şu an çok yoğun bir programla çalışıyorum. Maalesef düzenim biraz bozuldu. Yaz ayları, benim için kendimi toparlamakla geçecek.Aslında normalde haftanın altı günü spor yapan biriyim. Ama çalışırken bu mümkün olmuyor. Sezon arası inşallah.Var ama bunu kimseyle paylaşmıyorum.Evlerinize misafir olmaya devam edeceğim.Sağ olsunlar. Ama hayatta her şey sizin verdiğiniz kadardır. Ben hayatıma soktuğum herkese saygı ve sevgiyle yaklaşıyorum.Tabii ki vardır. Ama artık çok duruldum. Hayatı gerçek anlamıyla anladığınızda sadece nefes alıyorsunuz ve egonuzdan, negatifliklerden uzaklaşıyorsunuz. Şu an sadece nefes alıyorum.Yaptığım işe ve çalışma arkadaşlarıma çok saygı duyan bir insanım. Her zaman bizi bir çarkın dişlisi olarak görüyorum. Bir tanemiz kırılırsa bu çarkın dönmesi mümkün olmuyor. Bence yaptığın işe ve çalışma arkadaşlarına saygı, her şeyin önünde olmalı. Özellikle de böyle takım işlerinde.Kendimi ilk izlediğimde çok heyecanlanmıştım ve endişeliydim tabii. Hem hayat tecrübesi hem oyunculukla ilgili tecrübe kazanmayla birlikte kendinizi daha çok görmeye, daha farkında olmaya başlıyorsunuz. İlk işlerimde fiziki anlamda nasıl göründüğüme fazla odaklanıyordum. Zamanla doğru olanın karakterin duygu durumunun, psikolojisinin, hayatının, her detayının nasıl yansıtılması olduğunu fark ettim. Hâlâ hikayeye hizmet edebilmiş miyim diye de kendimi eleştiririm.Evet, ondan asla kopamam. Ama hastalık demiyorum ona aslında ben. Başka bir röportajımda yine düzeltmiştim. Neden yamuk olsun ki? Çok şükür başka bir takıntım yok.