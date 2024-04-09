‘Hayatımda biri var, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz’

Şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün Zekeriyaköy'de görüntülendi. Muhabirler ile sohbet eden oyuncu- şarkıcı, "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Siz göremiyorsunuz, bugün o gün değil, bir şey açıklamak için henüz erken.Ama birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, gerektiği zaman açıklarım" diye yanıt vererek hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı. Ünlü sanatçı, bayram planlarıyla ilgili de "Ben çalışıyorum, çocuklar ve anneleri İzmir'e gittiler, ben de çarşamba günü iki gün yanlarında olacağım" diye konuştu.