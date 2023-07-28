‘Hayatın kendisi zaten arabesk’

Ünlü grup Rubato, önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki bir mekanda sahneye çıktı. Sevenlerine arabesk akşamı yaşatan Rubato, geceye slow şarkılarıyla başladı. Arabesk rüzgarını estiren Rubato, "Bu akşam hep arabesk çalıyoruz. Bizim hayatımız arabesk olmuş. Zaten hayatın kendisi de arabesk değil midir? Bu akşam bütün dertlerimizi sıkıntılarımızı unutup ayrılıyoruz" dedi. Rubato'yu dinleyenler arasında Bora Duran, Mehmet Erdem ve Ertan Saban-Ebru Özkan da vardı. Grubu solisti Özer Arkun, Mehmet Erdem ve Bora Duran'ı sahnesinde ağırladı ve birlikte düet yaptılar.