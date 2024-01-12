‘Hayvanları beslemek huzur veriyor’

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, önceki gün Nişantaşı sokaklarında elinde hayvan mamasıyla görüntülendi. Sokak sokak gezip elindeki mamaları kedi ve köpeklere dağıtan Sönmezer, "Sokaktaki canlarla arkadaş olduk. Her gördüklerinde yanıma koşuyorlar. Özellikle kendi semtimde beslediğim sokak canları, mama verdiğim saatleri biliyorlar ve hep aynı saatte sokakta bekliyorlar. Gerçekten hayvan sevgisi ve onlara elden geldiği ölçüde bakabilmek, insanı iç huzura götüren ve bizlere insan olduğumuzu hatırlatan önemli bir eylem" dedi.