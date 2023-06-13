Hazırlanın ‘Üvey Anne’ geliyor!

ATV'ninmerakla beklenen yeni dizisi 'Üvey Anne', 19 Haziran Pazartesi günü ekran serüvenine başlıyor. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği 'Üvey Anne'nin yayınlanan ikinci tanıtımı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği 'Üvey Anne', her pazartesi atv ekranlarında olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.