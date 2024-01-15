Heavy metal konseri biletlerine karaborsa uyarısı!

Dünyaca ünlü metal grubu Megadeth'in 12 Haziran'da İstanbul'da vereceği konserin internet üzerinden satışa sunulan biletleri, dakikalar içinde tükendi. 23 Mayıs'ta Türkiye'de konser verecek olan Scorpions grubunun biletleri de yok sattı. Her iki müzik grubunun biletleri tükenince, internet üzerinden 10 katı fiyatla ilanlar verilerek satılmaya başladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Avukat Fevzi Doğan internet üzerinden satılan konser biletlerine yönelik 'karaborsacılık' ve 'dolandırıcılık' uyarısı yaptı. Ağaoğlu, "Dünyaca tanınmış bir rock grubunun VIP konser bileti 2 bin 500 liraya satılmış ve bitmiş; aynı bilet 25-30 bin liraya satılıyor internet ortamında. Karaborsacılık suçtur.Bununla ilgili kamu otoritelerinin gerekli incelemeleri yapmaları gerekiyor" diye konuştu. Avukat Doğan ise biletlerin sadece resmi satıcı aracılığıyla satılması gerektiğini belirterek, "Telif hakları sahibini de zarara uğratmış oluyorsunuz, bu hem etik değil, hem de adli açıdan suç" dedi. Megadeth konserinin organizatörü Vera Müzik, karaborsacılık ve biletlerin satış yöntemi ile ilgili iddialar hakkında bir açıklama yaptı: "Ön satışta sınırlamanın aktif olmadığı kısa bir süre içinde sadece 10 kişinin, 10 adetin üzerinde bilet aldığı, bu kişilerin aldığı toplam bilet adetinin ise 181 adet olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medyada, ilan sitelerinde gördüğünüz karaborsa biletlerini bize bildirin. Tespit ettiklerimizi değerlendiriyor, takibini yapıyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz. Konserin tüm biletleri tamamen organik bir biçimde satılmıştır ve bir daha kesinlikle satışa açılmayacaktır."Megadeth konseri için belirlenen 792 liralık standart biletlerin yaklaşık 5 bin 500 liraya, 2 bin 750 lira fiyat biçilen VIP biletlerin ise 25 bin lira ile 30 bin lira arasında satışa çıkarılması dikkat çekti. Bir ilanda, satıcının 23 Mayıs 2024 tarihli Scorpions konseri için satın aldığı 13 bin liralık VIP bileti 85 bin 397 liraya satışa sunduğu görüldü.