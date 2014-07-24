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Giriş Tarihi: 25.7.2014

Hem eşkıya hem sahtekar

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK
Şarkıcı Nez'i görüntülemek isteyen muhabirimiz Gökhan Gökduman'a 15 adamıyla saldırıp darp eden Cihangir Cafe-Etiler Marmaris büfenin sahibi Gökhan Güler'in ruhsatsız mekan işlettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları kontrol sonrası 24 saat ruhsatsız hizmet veren mekanı mühürledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise "Derdimiz vatandaşa ve işletmecilere zorluk çıkarmak değil. Söz konusu işletmenin belediyemize herhangi bir ruhsat müracaatına da rastlanmadı" dedi.
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Hem eşkıya hem sahtekar
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