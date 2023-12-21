Son dönemde bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla müzik piyasasında adından söz ettiren Semicenk, önceki akşam Maslak'taki bir konser alanında sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Semicenk, "Bu konser için kalabalık bir ekiple çok sıkı çalıştım. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi. "2023 sizin yılınız oldu, diyebilir miyiz?" sorusunu Semicenk, "En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldığıma göre benim yılım olmuş diyebilirim ama bu yoğun bir çalışmanın getirisiydi. Yıl fark etmeksizin hep çok çalıştım ve yine çalışacağım" diyerek yanıtladı.