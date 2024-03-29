‘Hep kadınlar üzüldü ağlama sırası erkeklerde’

7 yıl sonra 'Las Mujeres Ya No Lloran' (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdiğini albümünü çıkaran Latin şarkıcı Shakira, Jimmy Fallon'ın programına katıldı. 47 yaşındaki şarkıcı albüm yapmada geciktiğini söyleyerek nedeni olarak 12 yıl birlikte olduğu eski eşi Gerard Pique'yi gösterdi. Şarkıcı, Pique'yi kastederek "Zamanım yoktu. Albüm yapamamamda 'koca' faktörü etkili oldu, beni aşağı çekiyordu. Şimdi özgürüm ve gerçekten çalışabilirim" dedi. Albümü hakkında da konuşan Shakira "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı. Uzun bir süredir, sırf kadın olduğumuz için elimizde bir senaryo ile ağlamaya mecbur bırakıldık. Çocuklarımızın, toplumun gözü önünde acımızı saklamak zorunda kaldık" dedi. Bekar bir anne olarak çocukları ve kariyeri arasında denge kurmanın zor olduğunu belirten yıldız, "Çocuklarım bana muhtaç ve ben bekar bir anneyim. Bir kocam yok, evde bana yardım eden kimse yok" dedi.