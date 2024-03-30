Her ay altın gününde buluşuyoruz

Ünlü teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geleneklerini devam ettiriyor, her hafta bir aile ferdinin evinde toplanıp çocuklarının bu güçlü bağ içerisinde büyümesini istiyor.Turan, bir süredir de annesi Güler Doğan, kayınvalidesi Yüksel Turan ve eltisi Katre Turan ile birlikte altın günü düzenliyor. Her ay birinde buluştuklarını söyleyen Turan, "Bizim için bu aile geleneği. Kısır, içli köfte, börek yapıyoruz. Yöresel lezzetlerimiz oluyor. Bir araya gelip sohbet ediyoruz" dedi.