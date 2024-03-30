Haberler Günaydın Haberleri Her ay altın gününde buluşuyoruz
Giriş Tarihi: 31.3.2024

Her ay altın gününde buluşuyoruz

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, annesi, kayınvalidesi ve eltisiyle altın günü düzenliyor. Her ay bir kişinin evinde buluştuklarını söyleyen Turan, “Bu bizim için aile geleneği. Yöresel yemekler yapıp sohbet ediyoruz” dedi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Her ay altın gününde buluşuyoruz
GÜÇLÜ BİR BAĞIMIZ VAR
Ünlü teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geleneklerini devam ettiriyor, her hafta bir aile ferdinin evinde toplanıp çocuklarının bu güçlü bağ içerisinde büyümesini istiyor.




Turan, bir süredir de annesi Güler Doğan, kayınvalidesi Yüksel Turan ve eltisi Katre Turan ile birlikte altın günü düzenliyor. Her ay birinde buluştuklarını söyleyen Turan, "Bizim için bu aile geleneği. Kısır, içli köfte, börek yapıyoruz. Yöresel lezzetlerimiz oluyor. Bir araya gelip sohbet ediyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Her ay altın gününde buluşuyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA