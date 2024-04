‘Herkes kendi işini yapsın’

2025'te Best Of çıkarmaya hazırlanan Ege, sevilen çalışmalarından biri olan 'Senden Uzak'a klip çekti. Aynı şarkı için önce New York, Berlin ve Paris'te klip çeken Ege, görüntüler içine sinmeyince İstanbul'da çektiği klibi yayınladı. Ege, popüler kimliklerin şarkı söylemeleri hakkında da şu yorumu yaptı: "Şarkı söylemek ya da dans etmek, oyunculuklarının olmazsa olmaz parçası ama bunu popüler kimliğinden yararlanarak mesleğe dökmek ne etikle bağdaşır ne adaletle. Çünkü insanlar orada bir şarkıcıyı değil hâlâ oyuncuyu izliyor. Anı olarak bakıyorlarsa mahsuru yok, onun dışında herkes kendi işini yapmalı."