Hollywood ekibine otel kazığı! Gördükleri manzara ile şoke oldular!

'DOLANDIRILDIK' DEDİ

Yapım şirketi yetkilisi çekim öncesi otele geldiğinde büyük şok yaşadı. İddiaya göre otelin görüntüsünün internet sitesinde satışı yapılan görsellerle alakası yoktu. Yapımcı, bakımsız haldeki otele ödenen 278 bin liranın iadesini istedi. Ancak iade alamadı. Yapımcı, bunun üzerine polis merkezine giderek "Dolandırıldık" diye şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.