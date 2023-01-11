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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Hollywood ekibine otel kazığı! Gördükleri manzara ile şoke oldular!

John Malkovich’in oynadığı Hollywood filminin yapımcısı, Kuşadası’ndaki çekimler için 40 kişilik oda kiraladı. Ancak çekim öncesi otele gelen yapımcı, internet sitesinde kullanılan görsellerle otelin bambaşka olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Hollywood ekibine otel kazığı! Gördükleri manzara ile şoke oldular!

FİLMİN ADI: THE STRANGERS CASE
Kadrosunda John Malkovich, Omar Sy ve Nadine Labaki'nin olduğu 'The Strangers Case' adlı sinema filminin çekimlerinin bir kısmı geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yapılacaktı. Yapım şirketi, Türkiye'deki çekimler için film şirketiyle anlaştı. Şirket, film ekibi için Kuşadası'nda 40 kişilik rezervasyon yaptırdı.

'DOLANDIRILDIK' DEDİ
Yapım şirketi yetkilisi çekim öncesi otele geldiğinde büyük şok yaşadı. İddiaya göre otelin görüntüsünün internet sitesinde satışı yapılan görsellerle alakası yoktu. Yapımcı, bakımsız haldeki otele ödenen 278 bin liranın iadesini istedi. Ancak iade alamadı. Yapımcı, bunun üzerine polis merkezine giderek "Dolandırıldık" diye şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hollywood ekibine otel kazığı! Gördükleri manzara ile şoke oldular!
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