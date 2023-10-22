Hollywood’da şok boşanma

Hollywood dünyasında aşklar ve evlilikler genel olarak uzun ömürlü olmuyor. İşte onlara bir çift daha eklendi. Hem de bu ünlü ikili, yarım asra yaklaşan yani tam 45 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Onlar, 1978 yılından bu yana evli olan ünlü oyuncu Meryl Streep ile heykeltıraş kocası Don Gummer. 74 yaşındaki bol Oscar ödüllü Streep ile 76 yaşındaki kocası Don Gummer, evliliklerini bitirmeye karar verdi. Çiftin sözcüsünün konuyla ilgili yaptığı açıklama Page Six'te yer aldı. Sözcü, Mery Streep ile Don Gummer'ın altı yıldır ayrı yaşadıklarını duyurdu. Sözcünün açıklamasına göre birbirlerine her zaman değer vermeyi sürdürecek olsalar da Streep ile Gummer bundan böyle artık evli bir çift gibi yaşamamayı seçti.