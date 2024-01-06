İfade ortaya çıktı

Beykoz'da 5 katlı lüks villasının tadilatını yapan işçileri sopa ve silah kabzasıyla darp ettiği iddia edilen şarkıcı Ferman Toprak'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İddiaya göre, Toprak lüks villasının yenilenmesi için işçilerle 1,5 milyon lira maliyet üzerinde anlaşma sağladı. Ancak parayı fazla bulan Toprak işçilere 1,5 milyon lira yerine 800 bin lira ödeme yapacağını söyledi. Çıkan tartışmanın ardından Toprak ve yanındakiler ile işçiler arasındaki tartışma karakolda bitti.Günaydın, şarkıcı Ferman Toprak'ın emniyette verdiği ifadeye ulaştı. Toprak; Ekim 2023'te Instagram hesabına Kemal S. kullanıcı adlı bir hesaptan "Abi ben senin hayranınım, mimarım, sana olan sevgimden dolayı Instagram'dan kızının odasının dekorunu yapmak istiyorum" dediğini söyledi.Şahıs ile bu şekilde tanıştıklarını ve 3-4 gün sonra yüz yüze görüştüklerini belirten Toprak; "Kızımın odasını görüp 'Tamam abi, ben bu işleri halletmesi için sana ustalarımı göndereceğim' dedi ve bu şekilde ayrıldık. 1 hafta kadar sonra evime Kemal'in gönderdiği işçiler gelerek çalışmaya başladılar. Kemal bana 'Abi senin evin havuz taşlarına kadar her yeri komple yenileyelim, benim Antalya'da çok büyük otellerde halen devam eden işlerim var, senin evin tadilatı ne ki' dedi. Ben de kıramayarak 'Sen nasıl istiyorsan öyle olsun' dedim. Bu şekilde tadilata başlandı" dedi.Hiçbir ücret istememiş olsa da içim rahat etmediği için Kemal'e toplamda 140 bin 800 lira, ustalardan birine de 50 bin gönderdim" şeklinde konuştu. Toprak; "Ustaların ikamette çalışmaları sürerken mimar Kemal'in kaçtığını, ona ulaşamadıklarını ve evimde yaptıkları tadilatın toplam 700 bin lira tuttuğunu, bu tutarı benim ödemem gerektiğini söylediler. Ben de adını belirttiğim 3 ustaya 'Sizle ya da başkasıyla benim hiçbir sözleşmem yok, sizi buraya ben çağırmadım' dedim. 3 usta benden sürekli para istedi" diye konuştu.Toprak ifadesinin devamında; "Ertesi gün, kapımda beklemekte olduklarını gördüm. 'Ustalara sizin burada ne işiniz var' dedim. Onlar da 'Sen dün bizi kovdurdun, biz içeri girmesini biliriz, senden de bu parayı alacağız' dediler. Hatta orada ellerini beline atarak silah kabzası gösterdiler. Ben de evdeki kurusıkı tabancamın kabzasını gösterdim. Hızlıca üçü 2 farklı araca binip oradan ayrıldı. Maket bıçağı ve silah göstererek beni tehdit etmiş olan her üç şahıstan da davacı ve şikâyetçiyim" dedi. Günaydın'a konuşan Ferman Toprak'ın kardeşi Serdar Toprak; "Ağabeyime bir mimar gelip 'Ben senin hayranınım, işini yapayım' diyor. 200 bin lira alıyor. Sonra hiç bir icraatı olmuyor. Asıl mağdur ağabeyim" demişti.