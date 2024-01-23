İki otel yöneticisine ticari sır cezası

Dedeman Oteller Grubu'nda uzun süre CEO olan Emrullah Akçakaya ve müdürlük yapan Tunay Erdal hakkında zincir otelleri zarara uğrattıkları gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, oteldeki usulsüzlükler 2018-2019 yılları arasında gerçekleşti. CEO Emrullah Akçakaya, müdür Tunay Erdal'ın düğününü zincir otelde bedelsiz şekilde yaptırdı. Otel yöneticilerine sağlanan kartları kızına tahsis etti. Levent şubesinde bir odanın servis dışı olduğunu söyleyerek kendisine tahsisini sağladı. Aynı zamanda şirkete ait verilerin bulunduğu doneyi, rakip firmaların e-mail kullanıcılarına gönderdi. Müdür Tunay Erdal ise şirkete ekipman alacakken hiç fiyat araştırması yapmadı. Bir şirketten 200 adet saç kurutma cihazını piyasa fiyatının üzerinde satın aldı. Kendi düğün organizasyonunda ise dost ve akrabalarını otelde konaklattı. Otelin yangın merdiveninin yapımı ile bilgileri eşi ile paylaştı.CEO ve müdür hakkında "hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma", "ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Daha sonra otele mal ve hizmet temin eden ancak bu yolla oteli zarara uğratan 2 kişiye daha dava açıldı. Mahkeme, sanıklar Akçakaya ve Erdal'ın "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "ticari sır niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçlarından toplam 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis ve 180'er lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamalarını dikkate alan mahkeme, cezaları erteledi.