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Giriş Tarihi: 1.1.2024

İlaçları bitince hastaneye sevk edildi

Dilan Polat, kara para aklama suçlamasıyla kasım ayında tutuklanmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Polat’ın ilaçları bittiği için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden cezaevine döndü

İlaçları bitince hastaneye sevk edildi
Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla geçtiğimiz kasım ayında tutuklanmıştı. Avukatları, Dilan Polat'ın psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Polat'ın ilaçları bittiği için geçtiğimiz günlerde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Polat, yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
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İlaçları bitince hastaneye sevk edildi
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