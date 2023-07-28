‘İlk kez köprü karşısında oyun sahneleyeceğiz’

Konserden sinemaya, birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde ilk kez bir tiyatro oyunu sahnelendi. 4 yıldır kapalı gişe oynanan 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek'in sergilendiği sanat dolu gecede renkli anlar yaşandı. Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, 600'üncü kez sahneledikleri oyun öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. İkili, "Böyle güzel bir alanda oyun oynayacağımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İlk kez köprünün karşısına geçip oyun sahneleyeceğiz. Bir yanda köprü diğer yanda deniz yani tam İstanbul..." sözleriyle duygularını dile getirdi.