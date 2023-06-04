İmparator için sırılsıklam oldular

Sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerle konuşan Tatlıses, "Kuruçeşme'de bu sezon ilk konserim, bundan şeref duyuyorum. Yeni çıkan şarkımı da ilk kez bu konserimde söyleyeceğim" dedi.Konser sırasında başlayan yağmur ise İmparator'un hayranlarını durduramadı. Alanı terk etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, şemsiyelerle İbrahim Tatlıses'in şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti."Benim halkım yağan yağmur altında ıslanırken ben böyle durmam" diyen Tatlıses, sahnenin önüne çıkarak yağmur altında sevenleriyle beraber şarkılarını seslendirdi.