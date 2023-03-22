İnan Kıraç’a kötü haber: Şirket hissesine tedbir konuldu

İş insanı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'a dava açmıştı. İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemişti. Bununla birlikte kızı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25'lik payının kendisine verilmesini talep etmişti.Bu gelişme sonrası İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı ve İnan Kıraç'ın mal kaçırdığını ve halen kaçırmakta olduğunu ileri sürdü. İnan Kıraç'ın, Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını, Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 milyon TL'ye sattığını iddia eden İpek Kıraç, babasının mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde babakız arasında görülen miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç'ın talebi üzerine mahkeme, İnan Kıraç'a ait şirketin hisselerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.