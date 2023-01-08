‘İrem’le barıştık, hayat kin tutacak kadar uzun değil’

Şarkıcı Cem Belevi, Tuğba Özerk'i dinleyenler arasındaydı. Hastaneden açılışa geldiğini açıklayan Belevi, "Virüs kol geziyor. Ben de biraz kötü hissettim kendimi, hemen serum aldım" dedi. Eski sevgilisi İrem Derici ile barışan Belevi, bu gelişme hakkında şöyle konuştu: "Güzel oldu, karşılıklı anlaştık. Sonuçta üç günlük dünya, küs kalmanın, kin tutmanın kimseye faydası yok. Kin tutmak, zehri kendin yutup ölümü başkasından beklemektir. O yüzden hayat kin tutacak kadar uzun değil. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir şey söyledi; 'Allah'ın selamını esirgemeyelim' dedi. Zaten ne için yaşıyoruz ki... Kendisine de, tüm sevenlerimize de selamlarımız olsun."