İsrail’e tepki yağıyor: Savaş değil, soykırım bu zulme sessiz kalmayın!

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması Türkiye'de ve dünyada tepki topladı. Saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medyada İsrail'e öfke kustu.
OKTAY KAYNARCA:
"Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir."
FAZIL SAY:
"Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu, savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet."
YILMAZ ERDOĞAN:
"Hastanedeki masum insanların, çocukların hayatlarına son veren bu saldırıyı şiddetle kınıyor, insanlık adına utanç duyuyorum."
FERHAT GÖÇER:
"Bir insan, hekim, sanatçı olarak... Gazze'de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur. Sivil insanları hedef alan zihniyeti lanetlemeyen bu canavarlığa sessiz kalan tüm uluslararası kurumları acilen yaptırım uygulamaya, bölgedeki barış için hızlıca harekete geçmeye çağırıyorum.''
SİNAN ALBAYRAK:
"Neyi bekliyoruz? İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz? Gazze yanın-
dayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz."
BERGÜZAR KOREL:
"Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım."
EZGİ MOLA:
"Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak."
PINAR DENİZ:
"Dünya bu zulme neden susuyor?"
ENGİN ALTAN DÜZYATAN:
"Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır."
BÜLENT İNAL:
"Gazze'de katliam var. Soykırımcı, savaş suçlusu İsrail, Gazze'de hastane vurdu."
BURAK ÖZÇİVİT:
"Savaşa hayır! Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor."
CENK EREN:
"İsrail artık bir devlet değil, terör örgütüdür."
MURAT KEKİLLİ:
"İşin finalinde zalimden yana olanlar değil, haklıdan yana olanlar kazanır!"
SİNAN AKÇIL
: "Hey Yair (Netanyahu'nun oğlu), babanın bir seri bebek katili olduğunu, aynı zamanda senin büyük bir yalancı olduğunu biliyorsun değil mi? "
HÜLYA KOÇYİĞİT:
"Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor. Yüreklerimiz dayanmıyor. Bu zulme, bu vahşete dünyanın dur demesi için daha kaç masum sivilin can vermesi gerekiyor? Yazıklar olsun."
İLAY ERKÖK:
"Hastaneler hedef alınıyor. Çocuklar, masum insanlar öldürülüyor. Bu yapılan soykırıma dur denmesi lazım artık!"
'MASUMLARDAN ÇOCUKLARDAN ELİNİZİ ÇEKİN ARTIK'
PELİN AKIL:
"Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter."
NEBAHAT ÇEHRE:
"Aklım da kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?"
CEM UÇAN:
"Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun..."
'HASTANE VURMAK SAVAŞ SUÇUDUR'
MUSTAFA CECELİ:
"Bu katliam son bulmalı. Hasta, yaşlı, çocuk demeden acımasızca katledilen binlerce insan... Çok yazık..."
SİNEM KOBAL:
"Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı."
HADİSE:
"Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!"
İSRAİL'E TEPKİ YAĞIYOR
İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı hastane saldırısına sosyal medyada tepki gösterenler arasında; Nilgün Belgün, İsmail Hakkı, Afra Saraçoğlu, Başar Dizer, Yasemin Özilhan, Burcu Özberk, Ali Nuri Türkoğlu, Alişan, Mine Tugay, Derya Uluğ, İrem Derici, Gökhan Alkan, Demet Akalın, Simge Sağın gibi ünlü isimler de vardı.