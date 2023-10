İsrail’e tepki yağıyor: Savaş değil, soykırım bu zulme sessiz kalmayın!

'MASUMLARDAN ÇOCUKLARDAN ELİNİZİ ÇEKİN ARTIK'

'HASTANE VURMAK SAVAŞ SUÇUDUR'

İSRAİL'E TEPKİ YAĞIYOR

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması Türkiye'de ve dünyada tepki topladı. Saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medyada İsrail'e öfke kustu."Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir.""Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu, savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet.""Hastanedeki masum insanların, çocukların hayatlarına son veren bu saldırıyı şiddetle kınıyor, insanlık adına utanç duyuyorum.""Bir insan, hekim, sanatçı olarak... Gazze'de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur. Sivil insanları hedef alan zihniyeti lanetlemeyen bu canavarlığa sessiz kalan tüm uluslararası kurumları acilen yaptırım uygulamaya, bölgedeki barış için hızlıca harekete geçmeye çağırıyorum.''"Neyi bekliyoruz? İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz? Gazze yanın-dayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz.""Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım.""Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak.""Dünya bu zulme neden susuyor?""Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır.""Gazze'de katliam var. Soykırımcı, savaş suçlusu İsrail, Gazze'de hastane vurdu.""Savaşa hayır! Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor.""İsrail artık bir devlet değil, terör örgütüdür.""İşin finalinde zalimden yana olanlar değil, haklıdan yana olanlar kazanır!": "Hey Yair (Netanyahu'nun oğlu), babanın bir seri bebek katili olduğunu, aynı zamanda senin büyük bir yalancı olduğunu biliyorsun değil mi? ""Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor. Yüreklerimiz dayanmıyor. Bu zulme, bu vahşete dünyanın dur demesi için daha kaç masum sivilin can vermesi gerekiyor? Yazıklar olsun.""Hastaneler hedef alınıyor. Çocuklar, masum insanlar öldürülüyor. Bu yapılan soykırıma dur denmesi lazım artık!""Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter.""Aklım da kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?""Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun...""Bu katliam son bulmalı. Hasta, yaşlı, çocuk demeden acımasızca katledilen binlerce insan... Çok yazık...""Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı.""Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!"İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı hastane saldırısına sosyal medyada tepki gösterenler arasında; Nilgün Belgün, İsmail Hakkı, Afra Saraçoğlu, Başar Dizer, Yasemin Özilhan, Burcu Özberk, Ali Nuri Türkoğlu, Alişan, Mine Tugay, Derya Uluğ, İrem Derici, Gökhan Alkan, Demet Akalın, Simge Sağın gibi ünlü isimler de vardı.