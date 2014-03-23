İşte Arda'nın yeni sevgilisi!

ATLETICO Madrid'te top koşturan milli yıldız Arda Turan'ın, Sinem Kobal'la beş yıllık ilişkisi bitince, yeni ilişkiye başladığı iddia edildi. Ünlü topçunun, İsveç'le oynanan milli maç için geldiği Türkiye'de Şebnem ile baş başa yemek yediği öğrenildi. Misilleme, Kobal'ın adı işadamı Muratcan Akdoğan'la anıldıktan hemen sonra geldi.TURAN'IN daha önce Aslıhan Doğan'la fotoğrafları basına yansımıştı ancak ünlü topçunun İstanbul'da sık sık Şebnem ile buluştuğu konuşuluyor. Turan, İspanya'daki maçlarından fırsat buldukça yeni sevgilisiyle buluşmak için İstanbul'a geliyor. Turan'ın, yeni gözdesi Şebnem'i Madrid'e davet ettiği de iddialar arasında. (Vatan)