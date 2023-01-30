Haberler Günaydın Haberleri ‘İyi ki doğdun hayat arkadaşım’
Giriş Tarihi: 31.1.2023

‘İyi ki doğdun hayat arkadaşım’

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 36'ncı yaş gününü, eğlenceli bir videoyla kutladı. Arda Turan'ın çocuklarını sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan eşi, "Doğum günün kutlu olsun yoldaşım, en iyi arkadaşım" dedi

‘İyi ki doğdun hayat arkadaşım’
Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın doğum gününü eğlenceli bir videoyla kutladı. Arda Turan'ın çocukları sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan Aslıhan Doğan, 'Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım, en iyi arkadaşım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Çocuklarımızla nice mutlu en güzel senelerimiz olsun" diye yorum yaptı.



Galatasaray Bayrampaşa Futbol Okulu'nda eğitim alan ve ismi Arda olan onlarca çocuk ise kaptanın doğum gününü mesaj yayınlayarak kutladı. Turan, bu video nedeniyle duygusal anlar yaşadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İyi ki doğdun hayat arkadaşım’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA