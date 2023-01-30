‘İyi ki doğdun hayat arkadaşım’

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın doğum gününü eğlenceli bir videoyla kutladı. Arda Turan'ın çocukları sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan Aslıhan Doğan, 'Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım, en iyi arkadaşım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Çocuklarımızla nice mutlu en güzel senelerimiz olsun" diye yorum yaptı.Galatasaray Bayrampaşa Futbol Okulu'nda eğitim alan ve ismi Arda olan onlarca çocuk ise kaptanın doğum gününü mesaj yayınlayarak kutladı. Turan, bu video nedeniyle duygusal anlar yaşadı.