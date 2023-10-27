‘İyi ki nikah günümüz FB maçına denk gelmedi’

Tolga Savu'nun yönettiği 'Grabuna' filmi ekibi, özel gösteriminde bir araya geldi. Başroldeki Öykü Gürman, Bakü'de gerçekleşen sürpriz nikahı hakkında ilk defa konuştu. 3.5 yıldır birlikte olan Öykü Gürman ve Fatih İçmeli, geçtiğimiz günlerde Bakü'de sade bir nikahla evlenmişti. Nikah sonrası ilk defa kameraların karşısına geçen şarkıcının yalnız olması dikkat çekti. Gürman, "Fener'in maçından dolayı Fatih aramızda değil. Ev hanımı olarak ilk röportajımı yalnız vermek zorundayım. Allah'tan maç bu akşama denk geldi. Nikah gününe denk gelse nikaha da gelmeyebilirdi" diyerek güldürdü.GÜRMAN, "Yakın gelecek planlarınızda çocuk var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "İkimiz de çok çocuk istiyoruz. Bu zamana kadar işimi ön planda tuttum ama artık çocuk sahibi olmak isterim. Fatih için kız-erkek fark etmiyor, sağlıklı olması yeterli. Ben Berk'le ikiz büyüdüğüm için ikiz olsun isterim. Tek seferde bizim gibi bir kız, bir erkek çok güzel olur."