İzel-Çelik-Ercan duygusal anlar yaşadı: ‘30 sene önce bu sahnede çocuk gibiydik’

Türk pop müziğin efsane grubu İzel-Çelik- Ercan, geçtiğimiz akşam Bostancı'da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyelerinden Ercan Saatçi, "Bostancı'da sahne almayalı 30 yıldan fazla oldu. Burada son sahne aldığımızda çocuk gibiydik. Heyecanlıyız" dedi.Çelik Erişçi, "Salon dolu, biletlerin tamamı satılmış, huzurumuz yerinde. Bizi izlemeye gelen, hikayemizi yıllardır birlikte sürdürdüğümüz sevenlerimizle güzel bir kutlama yapacağız" diye konuştu. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan fenomen grup, sevilen şarkılarını salonu dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.