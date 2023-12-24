İzinsiz video kaydına 15 yıl hapis talebi

MetinZakoğlu'nun başı komşusuyla derde girdi. Komşu K.B., evinde arkadaşlarıyla tiyatro çalışmalarını yürüttüğü sırada ses yaptığı gerekçesiyle defalarca Zakoğlu'nun kapısına dayandı. Son olarak ise tiyatrodan arkadaşları İ.Ö. ve A.T. ile evinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada K.B. Zakoğlu'nu aradı. Telefonda bağırarak hakaretler savuran komşu, oyuncunun kapısına geldi. İ.Ö.'nün kapıyı açmasıyla elindeki telefonla içeri giren K.B., Zakoğlu'nun evini videoya çekip ev sahibine gönderdi.Yaşanan tartışma sonrası oyuncu ve arkadaşları savcılığa koştu. Zakoğlu ile arkadaşları K.B.'den şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. K.B.'ye 'Israrlı takip', 'Özel hayata ilişkin görüntü alıp ifşa etmek' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.