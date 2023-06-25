İzleyici mutlu son istedi

ATV'nin beğeniyle izlenen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 36'ncı bölümüyle final yapmıştı. Ancak izleyicinin talebiyle sevilen dizi için bir farklı final sahnesi daha çekildi. İzleyicinin mutlu son talebine kayıtsız kalamayan ekip, dizi için yeni bir final sahnesi daha hazırladı. Sürpriz final, pazartesi akşamı 'Bir Küçük Gün Işığı'nın YouTube kanalında yayınlanacak. Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, 'A Little Sunshine' adıyla yurt dışında büyük ilgi gören dizi, daha önce İspanya, İsrail, Şili, Romanya, Ekvator, Macaristan ve Panama dahil birçok ülkeye lisanslanmıştı.