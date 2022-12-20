İzmir’deki torpil tiyatrosuna mahkemeden geçit yok!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrosu kurmak için yaptığı sınavlarda torpille oyuncu alındığı iddiaları mahkemeye taşınmıştı. Personel alım sınavına yapılan itiraz sonrası, mahkeme kararını verdi. Oyuncular, şehir tiyatroları yetkilileri tarafından tek tek arandı ve yeni sınav haklarının doğduğu belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrosu kurmak için yaptığı sınav skandala dönüşmüş ve torpille oyuncu alındığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Personel alım sınavına yapılan itiraz sonrası, mahkeme sınavın ilk aşamasında başarısız sayılan 5 oyuncu hakkındaki kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.
Oyuncular, şehir tiyatroları yetkilileri tarafından tek tek arandı ve yeni sınav haklarının doğduğu belirtildi. Davayı kazanan Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler, 16 Ocak'ta yeniden sınava girecek.