Kahramanlar ve sağlık melekleri

Kurtarma çalışmalarının 198'inde saatinde mucize kurtuluş haberleri umutları daha da yükseltti. Antakya'da 26 yaşındaki Emine Akgül 202'nci saatte kurtarıldı. Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı. 1995'te Güney Kore'deki depremde, bir depremzede 10 gün sonra enkaz altından çıkartılmıştı. Yani tam 266 saat sonra. Yağmur suyunu içerek ve karton bir kutuyu yiyerek hayatta kaldığı belirtilmişti. Asrın felaketinde de mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan mucizeler yaşanırken, arama– kurtarma ekiplerinin yanında sağlık meleklerine de büyük iş düşüyor. Daha enkazın içinde yaralıya ulaşıp, damar yolunu açan sağlık görevlileri tüm kalbiyle görevde. Ambulanslar ise enkazların başında.Deprem bölgesindeki sağlık tesislerinde 15 bin 706 UMKE ve Acil Servis personeli ile birlikte 18 bin 97'si doktor ve 113 bin 3 sağlık personeli olmak üzere halen 146 bin 806 sağlık çalışanı sahada. Deprem bölgesinde diğer illere hava ambulanslarıyla bin 577, kara ambulanslarıyla 36 bin 74 deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 37 bin 978 yaralı sevki yapıldı. Halen hastanelerde 19 bin 300 yaralının tedavisi devam ediyor. İstanbul'da çeşitli hastanelerde 6 bin 125 depremzede tedavi altına alınmıştı. Bunun 4 bin 787'si taburcu edildi. Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca "Sağlık sistemimiz tüm afet bölgesinde çalışır durumda. Sağlık hizmetlerinin afet bölgesinde kesintisiz sağlanması için tüm sağlık ekipleri canla başla çalışıyor" dedi. Arama kurtarma ekipleri depremin 10'uncu gününde bile mucizeler yazmaya devam ediyor. Bölgede sağlık hizmetlerinin verilmesi için hastaneler teyakkuz halinde. Bölgede kurulan sahra hastaneleri hizmet vermeye devam ediyor. İlk müdahale çadırları ilk temasın ardından hastaları en uygun sağlık tesisine ambulanslarla sevk ediyor. Bölgede hastane hizmetlerinin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetleri de veriliyor. Köylerdeki yaralıların durumlarını kontrol ve müdahale etmek, kronik hastalara sağlık hizmetlerini aksatmamak için 112 ekipleri ve ambulanslarla doktor ve ilaç sevk ediliyor. Kronik hastaların bölgeden sevki için planlamalar yapılarak sevkleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor.Sağlık ekipleri köylerde de aktif. Hizmet vermeye başlayan Aile Sağlık Merkezleri'nde afetin ilk gününden itibaren yaklaşık 300 bin kişi muayene edildi. Köylere, ilaç hijyen ve ihtiyaç malzemesi ulaştırılıyor. Afetin yaşandığı 10 ilde 3 bin 677 bebek dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Deprem şehirlerinde yeni doğmuş bebekler hepimizin evlatlarıdır" diye paylaştı doğan bebeklerin haberlerini. Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 846 gebe, 3 bin 943 lohusa ve 9 bin 685 bebek takibe alındı.Şu an bölgede sağlık hizmetlerimizin durumu ise şöyle...Enkaz altından kurtarılan vatandaşın acil müdahalesinden sonra hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla toplamda 37 bin 978 hastanın tedavilerinin devam ettirilebilmesi amacıyla bölge dışı illere transferi sağlandı.146 bin 806 doktor, UMKE ve Acil Sağlık personeli bölgede yaraları sarıyor.Başta bölge eczacıları olmak üzere isteyen eczacılara deprem bölgesinde mobil veya geçici eczane açarak hizmet vermesi sağlandı.Bölgede tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturuldu.Afet sonrası risklere karşı halk sağlığı hizmetleri bölgede. Halk Sağlığı Koordinasyon Birimi kuruldu. Olası hastalıklara karşı tedbirler alınıyor. Bölgeye yeterli miktarda tetanos ve kuduz aşısı sevk edildi.Depremzedeler,yakınlarının hangi sağlıkkuruluşunda olduğunu enabızsisteminden öğrenebiliyor.E-nabız sistemindehastanın bilgileriyükleniyor. Ayrıca hastayakınları 184 ve CİMERüzerinden de hastalarınınnerede olduklarınıbelirleyebiliyor.Adana ve Diyarbakır'daki tüm hastaneler tam kapasite ile hizmet vermeye devam ediyor. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık hizmetine tüm birimlerde devam ediyor.Kahraman Maraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi tüm alanlarda sağlık hizmeti sunuyor.Kilis'te Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi tam kapasite ile hizmet veriyor. Malatya merkez ve ilçelerindeki tüm hastanelerde sağlık hizmeti veriliyor.Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kapsamlı Sahra hastanesi ve 16 acil müdahale ünitesiyle hizmet veriyor. Üniversite hastanesi tam kapasiteyle hizmet veriyor. Dörtyol, Reyhanlı ve Samandağ bütün birimleriyle aktif sağlık hizmetine devam ediyor.