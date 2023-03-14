‘Kalbimiz afetzedelerle’

Metal müziğin babası olarak nitelendirilen Alice Cooper, video mesajı ile depremden zarar goren Turkiye icin duyduğu derin uzuntuyu dile getirdi. Unlu aktor Johnny Depp ve efsane gitarist Joe Perry ile kurdukları Hollywood Vampires grubunun vokalisti Cooper, 10 Haziran akşamı İstanbul'da verecekleri konser oncesi, yayınladığı videoda kalplerinin depremden etkilenenlerle birlikte olduğunu ve İstanbul'a gelecekleri gunu iple cektiklerini belirtti. Ote yandan 9 Haziran doğumlu Johnny Depp'e unutamayacağı bir doğum gunu yaşatmak icin aylar oncesinden hazırlıklara başlayan organizator ve ekibi; konser esnasında kendisine buyuk bir surpriz yapmayı planlıyor. Yaklaşık 12 bin kişinin katılacağı dev parti icin teknoloji şirketleri ile goruşen organizatorun ne planladığı ise merak konusu.