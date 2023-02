‘Kalbimiz ve dualarımız Türkiye ile!’

Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan, 10 ili birden etkileyen, binlerce kişinin ölümüne sebep olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, dünyaca ünlü sanatçıları da derinden etkiledi. Yaşanan felaket karşında büyük üzüntü duyan sanatçılar, sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı, sevgilerini ve dualarını yolladılar.■ Russell Crowe, yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı.■ Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, Türk ve Suriye halkını kucakladığını belirtti.■ 3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.■ İngiliz müzisyen Yusuf İslam, paylaşımında, "Çok üzgünüm. Allah bölgedeki herkese kolaylık ve güvenlik sağlasın, ölenlerin ruhunu sonsuz huzura kavuştursun" dedi.■ İsveçli R&B sanatçısı Maher Zain Instagram hesabında, deprem bölgesinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki deprem haberlerinden ötürü derin üzüntü yaşadık. Türkiye ve Suriye'deki tüm kardeşlerim için dua ediyorum. Umarım depremden etkilenen bölgelerde bulunanların hepsi güvende olur ve bir an önce her şey düzelir" sözleriyle üzüntüsünü aktardı.■ Rus piyanist Evgeny Grinko, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle" sözleriyle duygularını dile getirdi.■ İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle" mesajını paylaştı.■ ABD'li heavy metal grubu Manowar'ın sosyal medya hesaplarında grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz" mesajı paylaşıldı.■ Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, Ahbab Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" diye yazdı.■ Ünlü İspanyol oyuncu Aron Piper, Türkiye'de yaşanan depreme kayıtsız kalmadı. 13,5 milyon takipçisi olan oyuncu, "Türkiye depremi... Mağdurlara yardım et" paylaşımı yaptı.■ Uzay Yolu dizisinin oyuncularından George Takei, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır" paylaşımında bulundu.