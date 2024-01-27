Kamera önünde de evde de aynı kışı

Çağlar Ökten, önceki gün Bahçeşehir'deki Gölet'te konser verdi. Ökten'in eşi Seda Sayan da konseri en önden dinledi. Emre Durman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Ökten, sevilen şarkılarını seslendirirken mekanı dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sayan, "Benim ayağım uğurludur. Ayağımı bastığım yer dolup taşar" dedi. "Seda Sayan evde nasıl birisi?" sorusuna eşi Ökten, "Seda, kameraların önüne geçtiğinde başka bir insan haline dönüşmez. Bu samimiyet karşı tarafa geçiyor ve insanlar onun samimiyetini alıyorlar. Bizde de her çift gibi tartışmalar yaşanıyor ama biz sükunetle ve konuşarak çözüyoruz her şeyimizi. Çok büyük sorunlar da yaşamıyoruz" diye cevap verdi.