Kanun benim aynam

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, kanun sanatçısı ve besteci Göksel Baktagir'i konuk etti. "Bir hayaliniz varsa içinde doğuyorsunuz" diyen Göksel Baktagir farklı tarzlar denediği müzik çalışmaları hakkında şunları anlattı: "Kanun ya da herhangi bir enstrüman benim aynam aslında. Ben onun üzerine ne yansıtırsam onu görüyorum. Ona eğer agresif yaklaşırsam yumuşak tını çıkmıyor. Dolayısıyla o aynamı ben daha güzel parlatmaya çalışıyorum. Benim kökenlerimden aldığım müziğin üzerine deneysel çalışmaları yapıyorum. Öz kimliğimi kaybetmeden sentez yapmaya çalışıyorum."