Haberler Günaydın Haberleri Kanun benim aynam
Giriş Tarihi: 31.3.2024

Kanun benim aynam

Kanun benim aynam
Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, kanun sanatçısı ve besteci Göksel Baktagir'i konuk etti. "Bir hayaliniz varsa içinde doğuyorsunuz" diyen Göksel Baktagir farklı tarzlar denediği müzik çalışmaları hakkında şunları anlattı: "Kanun ya da herhangi bir enstrüman benim aynam aslında. Ben onun üzerine ne yansıtırsam onu görüyorum. Ona eğer agresif yaklaşırsam yumuşak tını çıkmıyor. Dolayısıyla o aynamı ben daha güzel parlatmaya çalışıyorum. Benim kökenlerimden aldığım müziğin üzerine deneysel çalışmaları yapıyorum. Öz kimliğimi kaybetmeden sentez yapmaya çalışıyorum."
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanun benim aynam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA