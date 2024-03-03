‘Kara cahil’ sözünü affetti

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla ününe ün katan şarkıcı Irmak Arıcı, takipçisiyle davalık oldu. Arıcı, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan olumsuz yoruma sinirlendi.Ünlü şarkıcı, iddiaya göre kendisi hakkında yapılan bir haber videosunun altına "Senin gibi aptalları sanatçı olarak görmüyorum, çünkü kara cahilsin, terbiyeni öğren ondan sonra şarkıcı ol. Yallah hade. İnsanların yüzüne saygın olsun" şeklindeki yoruma kayıtsız kalmadı. Savcılığa başvuran Arıcı, yorumun sahibi C.B. hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcının şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada savcılık, söz konusu paylaşımda hakaret unsurlarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi, uzlaşılmadığı takdirde mahkemece yapılması gerektiğinin altını çizerek dosyayı Uzlaşma Bürosu'na gönderdi. Ünlü şarkıcı ve takipçisi uzlaşma fikrine yeşil ışık yakınca iki taraf da uzlaşmayı kabul etti. Bunun üzerine soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.