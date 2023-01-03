Kardeşlerim 2022’nin sosyal medyasına damga vurdu!

Yapılan araştırma sonuçlarına göre Kardeşlerim, sosyal medyada en konuşulan dizi, en çok konuşulan kadın oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, en çok konuşulan erkek oyuncu Onur Seyit Yaran ve en çok konuşulan dizi çifti: #AsDor olarak yıla damgasını vurdu.