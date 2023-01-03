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Giriş Tarihi: 3.1.2023 12:25 Son Güncelleme: 3.1.2023 12:29

Kardeşlerim 2022’nin sosyal medyasına damga vurdu!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in reytinglerdeki başarısı sosyal medyada da karşılığını buldu.

Kardeşlerim 2022’nin sosyal medyasına damga vurdu!

3 sezondur Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Kardeşlerim' soluk soluğa süren hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Sevilen dizi, Somera araştırma şirketinin 2022 değerlendirme sonuçlarına göre sosyal medyanın da zirvesine yerleşti.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre Kardeşlerim, sosyal medyada en konuşulan dizi, en çok konuşulan kadın oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, en çok konuşulan erkek oyuncu Onur Seyit Yaran ve en çok konuşulan dizi çifti: #AsDor olarak yıla damgasını vurdu.

Sevilen oyuncu kadrosu ve şaşırtıcı gelişmeleriyle Kardeşlerim her Cumartesi 20.00'de atv'de

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Kardeşlerim 2022’nin sosyal medyasına damga vurdu!
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