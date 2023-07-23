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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Karlar kraliçesi Hande!

Karlar kraliçesi Hande!
Türk pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Erbaa Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Konserleri'nde sahne aldı. Ünsal, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mavi elbisesiyle basın mensupları tarafından Karlar Kraliçesi'ne benzetilen Ünsal, "Sizi konserler dışında pek göremiyoruz, başka neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "İnsanın zaman zaman izole olması gerekebiliyor, ben de şu an öyle yapıyorum. Biraz da sosyal medya detoksu yaptığımı söyleyebilirim ama dönüşüm güzel olacak" yanıtını verdi. Ünsal, yoğunluktan sevgilisiyle dahi görüşemediğini de sözlerine ekledi.
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Karlar kraliçesi Hande!
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