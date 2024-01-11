Katil İsrail Eurovision’a sokulmasın

1400'den fazla Finlandiyalı müzisyen ve sektör çalışanı, İsrail'in bu yılki Eurovision'dan Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle çıkarılmasını istedi. İmzacılar arasında Finlandiya'yı geçmişte Eurovision'da temsil edenler de var. Benzer bir talep, bir süre önce İzlanda'dan da gelmişti.Finlandıyalı imzacılar, "2022 yılında Finlandiya ulusal televizyonu, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle yarışmaya katılımının yasaklanmasını istemişti. Şimdi İsrail için bunu istememek ikiyüzlülük olur. Eğer İsrail'in katılımı engellenemezse Finlandiya yarışmadan çekilmeli" dedi.