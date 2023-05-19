Kazakistan’da Türk dizisi denilince akıllara ‘Kuruluş Osman’ gelir

Atv dizisi 'Kuruluş Osman' ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizide Orta Asya'nın kadim milleti Moğolların komutanlarından olan 'Nayman'a hayat veren Berik Aitzhanov performansıyla öne çıkıyor. Diziye 115. bölümde dahil olan başarılı oyuncu, Osman Bey'in en büyük rakibi konumunda...
İkilinin sahnelerinde nefesler tutuluyor. Geçtiğimiz yıl yine Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Çin imparatorunu oynayan Kazak oyuncu Aitzhanov'la, diziye dâhil olma sürecini ve sonrasında yaşadıklarını konuştuk.
■ Sizi biraz daha tanıtmak için, kendinizden ve oyunculuk geçmişinizden bahseder misiniz?
Kazakistan Almatı'da yaşıyorum. 44 yaşındayım. Okuldan mezun olduktan sonra 4 yıl boyunca üniversiteye girmeye çalıştım ancak kim olmak istediğimi ve hangi mesleği seçeceğimi bilmiyordum. Uzun bir süre hayattaki amacımı bulamadım. 21 yaşındayken, tesadüfen sinema dünyasıyla tanıştım. Hayatta yapmak istediğim şeyi bulmuştum. Temirbek Zhurgenov'un adını taşıyan Kazak Ulusal Sanat Akademisi'ne girdim. Mezun olduktan sonra Muhtar Auezov'un adını taşıyan Kazak Akademik Drama Tiyatrosu kadrosuna kabul edildim. Bugün hâlâ orada çalışıyorum.
2005 yılında sinemaya ilk adımlarımı attım. Şimdi dönüp baktığımda 50'ye yakın uzun metraj filmim ve dizim var.
ÇEKİŞME ARTACAK
■ Türkiye'deki ilk projeniz 'Kuruluş Osman' dizisi mi? Bu diziyle yollarınız nasıl kesişti?
Bu benim çektiğim ilk Türk dizisi değil. Geçen yıl yine Bozdağ Film imzalı Destan'da Çin imparatorunu oynadım. Tüm bunlar, koreografi ekibi başı Raim Muradov'un arkadaşından gelen bir telefon sayesinde oldu.
■ Diziyle ilgili önceden bilginiz var mıydı?
Kazakistan'da Türk dizileri denilince akıllara ilk 'Kuruluş Osman' geliyor. Ve 115. bölüm yayınlandıktan sonra sadece dizinin hayranları değil; tüm arkadaşlarım, akrabalarım da dizinin hayranı oldular. Kendi aralarında bundan sonra dizide ne olacağını bulmaya çalışıyorlar.
■ 'Osman Bey' ve 'Nayman'ın çekişmesi çok ilgi görüyor. Bu sahneler için özellikle bir ön çalışmanız oluyor mu?
Bir düşmanın ortaya çıkışı her zaman seyircinin ilgisini çeker. Elbette, 'kötü adam' ne kadar güçlüyse, kahramanın statüsü ve zaferi de o kadar yüksek olur! Karakterimin seyircide yankı uyandırmasına çok sevindim. Role hazırlanırken Türkçe'ye hakim olmadığım için vaktimin çoğu metin üzerinde çalışmakla geçiyor.
■ 'Osman Bey'le 'Nayman'ın çekişmesi nasıl sonlanacak, ne öngörüyorsunuz?
Sürpriz bozmak istemem ama bence 'Osman Bey' ve 'Nayman' arasındaki çekişme giderek büyüyecek ve doruk noktasına ulaşacak.
DÖNEM İŞLERİNİ SEVERİM
■ Dönem ve aksiyon işlerini sever misiniz? O dönemde yaşamak ister miydiniz?
Evet, kesinlikle tarihi dizilerde oynamayı seviyorum, bu sayede en azından bir süre o döneme dalıyorsunuz.
Dönemin savaş elbisesiyle, elinde kılıç ve at sırtında bir savaşçı olmak her çocuğun hayalidir.
■ Kötü karakteri canlandırmak oyuncu için avantaj derler. 'Kötü'yü oynamak sizin için ne ifade ediyor?
Çoğu durumda evet, katılıyorum. Kötü rolleri oynamak daha avantajlıdır. Daha belirgindirler, oyuncu kendinden çok şey katabilir. Tüm film kariyerim boyunca sadece iki kez kötü karakter canlandırdım.
Bu konuda ne kadar iyi olduğumu bilmiyorum, yorumu izleyicilerimize bırakıyorum.
■ Siz Kazakistan'da da çok sevilen bir oyuncusunuz. Aynı karşılığı Türkiye'de gördünüz. Bu ilgi ve sevgi size ne hissettiriyor?
'Kuruluş Osman' ekibi ve izleyicileri beni çok sıcak karşıladı.
Beni mümkün olan her şekilde desteklediler ve bana yardımcı oldular. Dil yetersizliğimi anlayışla karşıladılar. Bunun için minnettarım. Gelecekte de onlarla birlikte çalışmak isterim. Tüm izleyicilerimize teşekkür ederim.
■ Türkçe'yi nasıl öğrendiniz? Zorlandınız mı?
Kazakça ve Türkçe aslında çok benzer diller. Ancak 'Kuruluş Osman' tarihi bir dizi olduğu için ve dizide modern Türk dilini kullanmadığımız için daha karmaşık ve zor olduğunu söyleyebilirim.
ÜÇ AYDIR İSTANBUL'DAYIM BU ŞEHRE AŞIK OLDUM
■ Çekimlerin yapıldığı plato dünyanın sayılı platolarından. Set koşulları için neler söylemek istersiniz?
Çekimler muhteşem bir
yerde, Riva'da çok güzel bir
yerde yapılıyor. Muhteşem
bir Karadeniz kıyısı... Orman,
ova, yeşillik, çekim için çok
uygun. Yaklaşık üç aydır İstanbul'dayım,
şehrin ritmi ve
atmosferi çok tanıdık geliyor
bana. Bu şehre gerçekten
âşık oldum!
■ Karakter özelinde, nasıl biri sizce 'Nayman'? Sevdiniz mi onu?
'Nayman', çok acımasız
bir karakter. Amacına ulaşmak
için her yolu deneyecektir.
Toprağı ve halkı köleleştirmek
gibi bir amacı var!
AT BINMEYEN KAZAK BULAMAZSINIZ
■ 115. bölümde dâhil olduğunuz dizide, en renkli karakterlerden biri haline geldi 'Nayman'. Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?
Bir oyuncu olarak zamanın
çetin geçtiğini söyleyerek
karakterimi haklı çıkarmaya
çalışıyorum. Nayman'da en
azından bazı olumlu nitelikler
bulmaya çalışıyorum.
Örneğin kararlılık, cesaret,
güç, askeri strateji gibi...
■ At binme, ok atma dersleri aldınız mı?
Aksiyon sahnelerine
hazırlıklı olmak gerekiyor.
Bunu Kazakistan'daki birkaç
tarihi projeden öğrendim.
At binmeye gelince, muhtemelen
eyere oturamayan bir
Kazak bulamazsınız.