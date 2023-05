Kazakistan’da Türk dizisi denilince akıllara ‘Kuruluş Osman’ gelir

Atv dizisi 'Kuruluş Osman' ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizide Orta Asya'nın kadim milleti Moğolların komutanlarından olan 'Nayman'a hayat veren Berik Aitzhanov performansıyla öne çıkıyor. Diziye 115. bölümde dahil olan başarılı oyuncu, Osman Bey'in en büyük rakibi konumunda...İkilinin sahnelerinde nefesler tutuluyor. Geçtiğimiz yıl yine Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Çin imparatorunu oynayan Kazak oyuncu Aitzhanov'la, diziye dâhil olma sürecini ve sonrasında yaşadıklarını konuştuk.Kazakistan Almatı'da yaşıyorum. 44 yaşındayım. Okuldan mezun olduktan sonra 4 yıl boyunca üniversiteye girmeye çalıştım ancak kim olmak istediğimi ve hangi mesleği seçeceğimi bilmiyordum. Uzun bir süre hayattaki amacımı bulamadım. 21 yaşındayken, tesadüfen sinema dünyasıyla tanıştım. Hayatta yapmak istediğim şeyi bulmuştum. Temirbek Zhurgenov'un adını taşıyan Kazak Ulusal Sanat Akademisi'ne girdim. Mezun olduktan sonra Muhtar Auezov'un adını taşıyan Kazak Akademik Drama Tiyatrosu kadrosuna kabul edildim. Bugün hâlâ orada çalışıyorum.2005 yılında sinemaya ilk adımlarımı attım. Şimdi dönüp baktığımda 50'ye yakın uzun metraj filmim ve dizim var.Bu benim çektiğim ilk Türk dizisi değil. Geçen yıl yine Bozdağ Film imzalı Destan'da Çin imparatorunu oynadım. Tüm bunlar, koreografi ekibi başı Raim Muradov'un arkadaşından gelen bir telefon sayesinde oldu.Kazakistan'da Türk dizileri denilince akıllara ilk 'Kuruluş Osman' geliyor. Ve 115. bölüm yayınlandıktan sonra sadece dizinin hayranları değil; tüm arkadaşlarım, akrabalarım da dizinin hayranı oldular. Kendi aralarında bundan sonra dizide ne olacağını bulmaya çalışıyorlar.Bir düşmanın ortaya çıkışı her zaman seyircinin ilgisini çeker. Elbette, 'kötü adam' ne kadar güçlüyse, kahramanın statüsü ve zaferi de o kadar yüksek olur! Karakterimin seyircide yankı uyandırmasına çok sevindim. Role hazırlanırken Türkçe'ye hakim olmadığım için vaktimin çoğu metin üzerinde çalışmakla geçiyor.Sürpriz bozmak istemem ama bence 'Osman Bey' ve 'Nayman' arasındaki çekişme giderek büyüyecek ve doruk noktasına ulaşacak.Evet, kesinlikle tarihi dizilerde oynamayı seviyorum, bu sayede en azından bir süre o döneme dalıyorsunuz.Dönemin savaş elbisesiyle, elinde kılıç ve at sırtında bir savaşçı olmak her çocuğun hayalidir.Çoğu durumda evet, katılıyorum. Kötü rolleri oynamak daha avantajlıdır. Daha belirgindirler, oyuncu kendinden çok şey katabilir. Tüm film kariyerim boyunca sadece iki kez kötü karakter canlandırdım.Bu konuda ne kadar iyi olduğumu bilmiyorum, yorumu izleyicilerimize bırakıyorum.'Kuruluş Osman' ekibi ve izleyicileri beni çok sıcak karşıladı.Beni mümkün olan her şekilde desteklediler ve bana yardımcı oldular. Dil yetersizliğimi anlayışla karşıladılar. Bunun için minnettarım. Gelecekte de onlarla birlikte çalışmak isterim. Tüm izleyicilerimize teşekkür ederim.Kazakça ve Türkçe aslında çok benzer diller. Ancak 'Kuruluş Osman' tarihi bir dizi olduğu için ve dizide modern Türk dilini kullanmadığımız için daha karmaşık ve zor olduğunu söyleyebilirim.Çekimler muhteşem biryerde, Riva'da çok güzel biryerde yapılıyor. Muhteşembir Karadeniz kıyısı... Orman,ova, yeşillik, çekim için çokuygun. Yaklaşık üç aydır İstanbul'dayım,şehrin ritmi veatmosferi çok tanıdık geliyorbana. Bu şehre gerçektenâşık oldum!'Nayman', çok acımasızbir karakter. Amacına ulaşmakiçin her yolu deneyecektir.Toprağı ve halkı köleleştirmekgibi bir amacı var!Bir oyuncu olarak zamanınçetin geçtiğini söyleyerekkarakterimi haklı çıkarmayaçalışıyorum. Nayman'da enazından bazı olumlu niteliklerbulmaya çalışıyorum.Örneğin kararlılık, cesaret,güç, askeri strateji gibi...Aksiyon sahnelerinehazırlıklı olmak gerekiyor.Bunu Kazakistan'daki birkaçtarihi projeden öğrendim.At binmeye gelince, muhtemeleneyere oturamayan birKazak bulamazsınız.