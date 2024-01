Keanu Reeves’ın ilk romanı yolda

Kanadalı aktör Keanu Reeves, Britanyalı yazar China Mieville'le işbirliği yaparak bu yıl ilk romanını yayımlayacak. Ortak romanın adının The Book of Elsewhere (Başka Yerlerin Kitabı) olması planlanıyor ve Reeves'in ilk olarak 2021'de yayımladığı BRZRKR çizgi roman serisinin dünyasında geçiyor. Roman, ölümsüz bir savaşçının ölümsüzlüğünü anlamak için çıktığı bin yıllık yolculuğu konu alıyor. 'Matrix' ve 'John Wick' serilerindeki rolleriyle tanınan 59 yaşındaki Reeves, Mieville'le çalışmanın 'olağanüstü' olduğunu söyleyerek ekledi: "Onun vizyonu beni çok heyecanlandırdı ve bu işbirliği sürecinin bir parçası olmaktan onur duydum."